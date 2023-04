La recensione di Hunger, il film di cucina tailandese che è disponibile dall’8 aprile su Netflix

Non bisogna farsi ingannare dal look. Hunger si presenta con la stessa identica fotografia, con le stesse scenografie e con lo stesso montaggio del cinema internazionale occidentale. È proprio pensato per confondersi senza problemi tra i film di Netflix e somigliare a qualcosa di noto, anche se dentro è profondamente tailandese. E non bisogna farsi ingannare nemmeno nella tipica storia di una cuoca di strada, impiegata a far piatti di rapido consumo in un ristorante a conduzione familiare che viene notata da un vice chef di un ristorante stellato e così introdotta al mondo della cucina di lusso, fatta soprattutto di una grande ambizione ad essere migliori, cambiare, evolversi. Sembra una trama americana ma dentro questo film di Sitisiri Mongkolsiri (il terzo oltre a due serie TV) c’è qualcosa di diverso.

L’inizio riprende in toto Whiplash, non solo per gli assoli di batteria di sotto...