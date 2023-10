La recensione di Il convegno, disponibile su Netflix dal 13 ottobre

Se The Office o Parks and Recreation avessero un film spin-off pieno di sangue, con un killer che ammazza tutti, questo film sarebbe Il convegno. La maniera in cui i personaggi, impiegati di una società che deve costruire un centro commerciale in un paese di campagna, sono disegnati è esattamente quel tipo di carattere impiegatizio/incompente/mediocre/pusillanime che quelle due serie hanno raccontato. L’assurdo e lo scemo fusi con i doveri da ufficio, il terrore di perdere il posto e la pigrizia. Invece che riderne soltanto Il convegno li ammazza, ammazza loro (o meglio: molti di loro) per ammazzare la cultura dominante a cui sono soggetti, la mentalità e in una parola l’ideale a cui rispondono.

Il metaforone c’è, è molto chiaro e Il convegno non ci tiene a tenere quel secondo livello di lettura granchè sommerso. A un certo punto durante questo ritiro aziendale in preparazione dell’inizio dei lavori, una figura masche...