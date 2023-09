La recensione di Il male non esiste, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2023

Il male non esiste, ci dice Ryūsuke Hamaguchi a caratteri cubitali, tramite il titolo del film. Si tratta di una sottile ironia, poiché in questo placido quadro di vita montana le classiche opposizioni morali sono solo apparenti (i capitalisti della città a rappresentare i cattivi invasori, un tranquillo montanaro la parte giustamente lesa) mentre il male invece esiste a tinte fosche, e lo si può cogliere solo se si ha il coraggio di guardare nella direzione giusta, andando oltre il proprio pregiudizio positivo.

Come a dirci già solo strutturalmente ciò che il film vuole raccontare a un livello molto più profondo, Hamaguchi costruisce con una meravigliosa raffinatezza un film di aspettative frustrate, che si gonfia silenziosamente come una bolla di sapone fino ad esplodere all’improvviso, facendoci capire in un solo e unico istante come tutto ciò che abbiamo visto era il frutto di un troppo facile ...