La recensione di Il profumo dell’oro, disponibile su Netflix dal 6 luglio

Potrebbe sembrare un film di rivalsa sociale all’interno del genere “per rubare a un’azienda grande ci vuole una truffa grande” ma non è nessuno dei due. Il profumo dell’oro è un’opera piccola e marginale da cinema francese medio e per questo particolarmente riuscita, libera e attenta solo a sembrare convenzionale da fuori, mentre all’interno rompe un po’ tutte le regole. È ambientata più che altro in un grande magazzino di una grande ditta di una grande famiglia che da sempre domina in un piccolo paesino di provincia, i protagonisti fin da piccoli sono cresciuti con lo spettro di questo cognome potente e ricco che non faceva altro che cercare di essere più ricco, comprando tutto e tutti. Si sono promessi che si sarebbero opposti a quella famiglia tutta la vita ma dopo pochi anni di infruttuosa ricerca di lavoro finiscono anch’essi alle dipendenze del gruppo nel grande magazzino. Sono due scemi in fondo, i...