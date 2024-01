La recensione di Il punto di rugiada, il nuovo film diretto da Marco Risi, al cinema dal 18 gennaio.

Carlo (Alessandro Fella) ragazzotto di famiglia bene, e Manuel (Roberto Gudese) giovane spacciatore, sono nei guai con la legge. Carlo ha provocato un incidente in cui è rimasta ferita una ragazza. Manuel gli ha venduto gli stupefacenti assunti quella sera. Vengono condannati a un anno di lavori socialmente utili presso la casa di riposo Villa Bianca. Lavoreranno a contatto con gli anziani ospiti, e se ricadranno nelle vecchie abitudini li aspetta la galera.

Il punto di rugiada è purtroppo un’occasione sprecata. Tutta la parte introduttiva lascia ben sperare, caratterizzando efficacemente i personaggi, il loro ambiente e le rispettive poste in gioco. Il cast è assolutamente in parte, a cominciare dai due protagonisti (fra cui Gudese spicca per simpatia e naturalezza: un talento da tenere d’occhio). La regia di Marco Risi, pulita ed essenziale, riesce inizialmente a gestire l’unità di l...