La recensione di Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores in uscita il 30 marzo in sala

Com’è possibile che il film dentro il film sia meglio del film stesso? In Il ritorno di Casanova di Salvatores c’è un regista, chiamato Leo Bernardi, che ha realizzato e sta finendo di montare un film intitolato Il ritorno di Casanova. Lungo la sua storia vediamo diversi pezzi di questo film in costume (il cui protagonista, cioè Casanova, è interpretato da Fabrizio Bentivoglio) che a tratti ha un po’ quell’aria pittorica e il naturalismo gelido di Barry Lyndon e dall’altra ha un bel tema (che viene dal romanzo di Schnitzler anch’esso intitolato Il ritorno di Casanova): il terrore della vecchiaia e della fine di una vita passionale. Sono tutti temi che in teoria si trovano anche nelle vicende del regista Leo Bernardi ma non sono affrontati con la medesima decisa pregnanza della parte in costume.

La differenza tra i due personaggi e le due storie, che poi sono una lo specchio dell’altra e che c...