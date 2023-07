La recensione di Il robot che sembrava me, su Prime Video dal 17 luglio

Lo spunto è fantascientifico, il tono è quello della commedia: Il robot che sembrava me, co-diretto da Casper Christensen e Anthony Hines, non inizia però per niente bene e dai primi minuti dà l’aria di essere un disastro. L’ambientazione surrealistica e la premessa fantascientifica sono infatti annunciate, nella prima scena, da un governatore locale simil-trumpiano che, con un muro dietro di sé a dividere USA e Messico, annuncia che finalmente gli immigrati sono stati cacciati e che finalmente i robot hanno preso il loro posto: non devono essere pagati ed eseguono gli ordini.

Un set-up decisamente telefonato che ha tutta l’aria di essere l’inizio di un film scritto davvero male, banale e stereotipato. La presentazione del protagonista Charles (Jack Whitehall) è forse ancora peggio: le battute sono imbarazzanti, la recitazione lascia a desiderare, non si capisce dove voglia andare a parare. Tuttavia, una volta che...