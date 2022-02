Il truffatore di Tinder, la recensione

Come si misura il documentario in stile Netlix, quello bigger than life in cui i fatti sono tra i meno plausibili immaginabili e lo svolgimento è una corsa all’accumulo di assurdità e follie? Quel tipo di documentario dalla cui storia sarebbe impensabile trarre un film di finzione perché è tutto troppo poco credibile per la fiction, tutto così assurdo e che solo un documentario con foto e video originali, con nomi veri e vere testimonianze delle persone coinvolte può essere accettato. Si valuta in base a quanto la sua storia ricalchi lo svolgimento dei racconti romanzati? In base a quanto esponga la stupidità umana o le debolezze umane? Per il valore iconico delle persone coinvolte? O ancora per il numero di volte che riesce ad evocare la domanda “ma come è stato possibile”?

Il truffatore di Tinder è esattamente quel tipo di documentario inafferrabile, in cui il racconto in sé è così avvincente da coinvolgere in un’unica grande cavalcata e in cui ...