La recensione di Il viaggio leggendario, il primo film dei Dinsieme, in sala dal 23 marzo

Con Leone Film Group e Medusa dietro alla produzione di Il viaggio leggendario i Dinsieme sembrano essere un passo più vicini al cinema inteso in senso tradizionale rispetto a i Me contro Te. Giusto un passo, sia chiaro. La coppia di youtuber aderisce in pieno al modello di Luì e Sofì. Lo fa sia online, che nella maniera in cui veicola la propria immagine social (comprese le caricature kawaii), che infine nel film, un fantasy che parte nell’appartamento dei due, una storia piena di canzoni, droni, colori e luce naturale. A differenza dei Me contro Te come detto c’è una produzione molto più in linea con il cinema italiano a partire dagli attori (sia i comprimari, tutti volti noti, che Herbert Ballerina come villain comico) e poi dai registi (Alessio Liguori, al primo film industriale dopo diversi horror da esportazione).

