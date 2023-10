La recensione di Invito per un assassinio, il film disponibile su Netflix dal 5 ottobre

Anche senza conoscere la storia produttiva di Invito per un assassinio non è difficile intravedere in esso un clone di Glass Onion, il secondo capitolo di Knives Out. Almeno nelle premesse della storia e nell’impianto visivo. Un gruppo di persone è attirato in un luogo isolato (una casa sulla spiaggia) dall’invito di una conoscente comune molto abbiente, per un gioco misterioso. Tra queste la nostra protagonista è una podcaster che si occupa di indagini. Ci sarà un omicidio su cui indagare e proprio lo scavo nelle storie di ognuno e nei loro legami porterà in superficie trame, segreti e falsità.

A fare la differenza e rendere Invito per un assassinio una versione dozzinale del suo modello (di cui, vale la pena ricordarlo Netflix detiene i diritti di sfruttamento) è il fatto che oltre a mancare totalmente una scrittura capace di muoversi con divertimento e agilità nella gabbia della struttura ...