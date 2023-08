La recensione del film con Omar Sy, Io sono tuo padre, in uscita il 24 agosto al cinema

Storie di padri in film per nonni. Io sono tuo padre, fotografia a parte, potrebbe tranquillamente essere retrodatato agli anni ‘80 o ‘90 e nessuno se ne accorgerebbe, tanto è vecchio stampo nell’impostazione e nell’esecuzione. Tanto è letterario il suo passo, tanto è corretto e giusto tutto quanto al limite della noia, senza sbafature e senza nessun impeto. Questa storia di un padre e un figlio africani coinvolti loro malgrado nella prima guerra mondiale, non parla ad entrambe le categorie ma solo alla prima (come detto, meglio se è in là con gli anni) talmente tutto è così educativo, giusto e per bene.

Come in Father & Son di Cat Stevens anche in Io sono tuo padre infatti saltiamo continuamente tra ciò che accade al padre e ciò che accade al figlio, anche se i due sono (quasi sempre) insieme, nello stesso battaglione, e non separati. Ma saltiamo tra i due come botta e risposta, quello che le ...