La recensione di Kafka a Teheran, il film al cinema dal 5 ottobre

È impressionante la qualità della scrittura di molto del cinema che è uscito e continua a uscire dall’Iran negli ultimi 12 anni. Non sono solo i grandi autori (che c’erano anche decenni fa) ma proprio la qualità media ad essere incredibilmente alta. Prima ancora che la regia, sempre molto attenta, educata, rigorosa come poche oggi e rispettosa, è la maniera in cui questi film sono scritti che impressiona tantissimo.

E impressiona da morire Kafka a Teheran, in cui 9 storie diverse si susseguono in 9 quadri che riguardano 9 persone diverse in dialogo con un’autorità che non vediamo. Sono messi in fila dal più giovane (un neonato al quale il padre vorrebbe dare un nome che non è consentito) al più vecchio (una signora a cui la polizia ha confiscato il cagnolino). Sono 9 pianisequenza con camera fissa e inquadrature scelte benissimo, in cui 9 attori dialogano con qualcuno fuori dal quadro. Non tutti sono recitati bene...