La recensione di L’ordine del tempo, presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2023

A novant’anni di età, Liliana Cavani sente il bisogno di riflettere sul tempo. Erano vent’anni che non faceva un film (Il gioco di Ripley è del 2002) e con L’ordine del tempo torna a dirigere un dramma esistenzialista che con la scusa di una possibile fine del mondo a forma di asteroide vuole riflettere sul valore della vita, dell’amore, degli affetti. Tratto e liberamente romanzato dall’omonimo saggio del fisico e divulgatore Carlo Rovelli, L’ordine del tempo tuttavia di filosofico o affascinante ha purtroppo ben poco, mentre invece si perde lungamente – in modo ridondante e tristemente banale – sui piccoli e ininfluenti problemi personali di personaggi borghesi autoriferiti, che vedono la minaccia cosmica come l’occasione per riflettere ancora una volta di più loro stessi e non su ciò che li circonda.

Il film è totalmente ambientato in una villa sul mare dove Elsa (Cl...