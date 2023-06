La recensione del film passato a Cannes ACID, La folle vita, in uscita il 29 giugno nelle sale italiane

Quelle lenzuola dalle trame vivaci che diventano anche tappezzeria coordinata per la testata del letto, che poi diventano anche copertura di un’abat-jour e poi ancora rivestimento dei divani e sempre di più ovunque in casa costruiscono un’unica grande copertura a tema forestale, parte come regalo della mamma al figlio, accoppiato e in procinto di cercare di avere un figlio a sua volta dalla sua compagna. Il regalo all’inizio sono solo le lenzuola, poi a mano a mano che la mamma comincia a perdere colpi ed essere affetta da una forma sempre più grave di demenza semantica, questi motivi invadono la casa, sono ovunque trasformano tutto in un’estensione di lei.

Se c’è un ambito in cui La folle vita non vuole essere realistico, uno solo, è proprio quello dei costumi e della scenografia. Più la salute della mamma condiziona la vita del figlio e i suoi rapporti, più il suo regal...