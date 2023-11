La recensione di La guerra del Tiburtino III, il film in uscita il 2 novembre in sala

Sono arrivati gli alieni nel Tiburtino III, quartiere popolare di Roma, sono dei baccelli viscidi da cui escono dei vermi che entrano nel naso delle persone per prenderne possesso. L’obiettivo è la conquista del mondo. A partire dal Tiburtino III. È chiaro che solo un tono da commedia può dare un senso a una simile trama, così volutamente piegata su tutti gli stereotipi del genere, resi curiosi da un’ambientazione inusuale. E un tono da commedia è quello scelto da La guerra del Tiburtino III, eppure anche un tono da commedia va lavorato, calibrato e soprattutto scritto a dovere per non sconfinare comunque nel ridicolo. Luna Gualano (che scrive e dirige) ed Emiliano Rubbi (che scrive) invece non lo dosano bene, hanno molto a cuore l’ambientazione e meno la coerenza della storia. Anche se è una commedia.

I protagonisti sono due ragazzi. Lui è del Tiburtino III, ha un padre inutile che è il primo dei co...