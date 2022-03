Recensione di La macchina delle immagini di Alfredo C., al cinema dal 7 marzo

C’è un ritrovamento al centro di La macchina delle immagini di Alfredo C., ovvero l’archivio di Alfredo C., operatore cinematografico nell’Italia fascista, trasferitosi in Albania e poi rimasto lì quando l’8 settembre del ‘43 le alleanze della seconda guerra mondiale cambiano tutto. In Albania Alfredo vive e filma a lungo. L’archivio è quindi composto di quel che aveva girato in Italia e quel che aveva girato in Albania. È un’operazione di filologia seria e importante quella quindi che sta alla base del documentario, una documentazione prima sconosciuta e ora disponibile. Roland Sejko non ne fa però un documentario didattico o illustrativo, quanto uno meditativo.

Il proposito nefasto è messo in piedi innanzitutto inserendo dei segmenti di finzione, ampliando la storia di Alfredo C., con la recitazione dell’attore Piero De Silva nei panni dello stesso Alfredo nell’atto di mettere mano al montaggio delle sue im...