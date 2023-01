La recensione di Lamborghini: The Man Behind The Legend, il film disponibile su Prime Video dal 20 gennaio

Sono molti i fronti sui quali Lamborghini può dirsi un film fallito. Lo è innanzitutto su quello dell’intrattenimento, che era l’obiettivo principale, acchiappare lo spettatore con la storia dietro la leggenda, con il mito del grande imprenditore delle auto che si è fatto da solo a partire da umili origini. Troppo sciatta è la sceneggiatura per riservare davvero un po’ di appassionante intrattenimento. È fallito poi sul fronte della ricostruzione d’epoca, così posticcia e americana da far sorridere. È fallito sul lato delle interpretazioni, davvero in pochi possono dirsi più fuori parte di Frank Grillo come Ferruccio Lamborghini e Gabriel Byrne come Enzo Ferrari. Infine è fallito sul lato del racconto appassionato, che se non è il dettaglio che lo condanna forse è quello più grave.

Tutto poteva sbagliare Lamborghini (il film) ma non il lato della passione per le auto o per quell’...