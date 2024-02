La recensione di Le avventure del piccolo Nicolas, il nuovo film diretto da Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, al cinema dal 15 febbraio.

In Francia Le petit Nicolas (1956-1965) è un caposaldo della letteratura per l’infanzia. Illustrati da Jean-Jacques Sempé e scritti da René Goscinny – il papà di Asterix – i libri dedicati al piccolo parigino hanno accompagnato più generazioni, raccontando con delicata ironia il punto di vista infantile sul mondo. Le avventure del piccolo Nicolas (quinto adattamento recente dei racconti) vuole prima di tutto essere un omaggio a due maestri del fumetto francese e alla loro creatura, ma finisce per essere qualcosa di più. Indecisi se realizzare una versione animata delle storie di Sempé e Goscinny, o se invece raccontarne le vite e il processo creativo, Amandine Fredon e Benjamin Massoubre scelgono di fare entrambe le cose. Il risultato è un’opera al contempo didattica e poetica, che non si limita a celebrare un’icona ma ne prende spunt...