La recensione di Le ladre, disponibile su Netflix dal 1 novembre

Adattato dal fumetto “La Grande Odalisca” di Bastien Vivès, Le ladre di Mélanie Laurent è, più che un buon film di spionaggio, un ottimo racconto di un’amicizia femminile. Con Laurent stessa nei panni di una simil Bond girl da un passato misterioso, Adèle Exarchopoulos come la sua spalla e controparte vulcanica e Manon Bresch nel ruolo della novellina da formare, Le ladre funziona e appassiona non certo per la trama (decisamente banale) ma in virtù delle sue attrici e della fresca vitalità dei loro personaggi (la coppia Laurent/Exarchopoulos), inquadrate tra lo stereotipo spy e il ritratto personale con un’ironia e una dolcezza che superano ogni pretesa di trama.

La storia (scritta da Cédric Anger, Christophe Deslandes e Jérôme Mulot) non potrebbe essere più tipica: due ladre professioniste specializzate nel furto di diamanti decidono di smettere con i rischi di quella vita per provare a essere “normali”, ma la loro catt...