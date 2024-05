La recensione di Limonov, il film di Kirill Serebrennikov tratto dal romanzo di Carrére presentato in concorso al festival di Cannes

Ci voleva Kirill Serebrennikov per rispondere al cinema americano sul suo terreno. Quando la storia di Limonov, poeta dissidente in cerca di un esilio che lo nobiliti, si sposta nella New York degli anni ‘70 la color correction cambia e diventa quella blu e grigia con la quale da più di un venti anni il cinema americano ha deciso che si filmano le storie ambientate negli stati dell’Europa dell’est all’epoca dell’Unione Sovietica. In Limonov è l’America della guerra fredda a essere dipinta come di solito gli americani dipingono l’URSS, cioè un posto caotico, brutto, pessimo, corrotto e in cui un’oligarchia di pochi ricchi perpetua se stessa alla gestione del potere mediatico ed economico.

È una delle molte idee con cui Serebrennikov adatta il romanzo di Carrère su Limonov, vero artista, dissidente, rivoluzionario e perfetto simbolo della transizione da Un...