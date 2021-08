Lo sciame, esordio alla regia del francese Just Philippot, si presenta come un horror, e a buon diritto: parla di cavallette fameliche che scoprono il sapore della carne umana e portano morte e distruzione ovunque vadano. Quello che vi state immaginando non è però quello che vi aspetta su Netflix: lungi dall’essere un creature feature a base di insetti, Lo sciame ( guarda il trailer ) è un curioso ibrido tra orrore a fuoco lento, dramma familiare e persino film di denuncia sociale. Un’opera uscita in sordina (noi ve l’avevamo segnalata qui ) che, in omaggio alle sue vere protagoniste, fa ronzare nella testa di chi guarda decine di idee, poche delle quali si possono far risalire all’horror classico; il fatto che quelle poche che ci sono siano di enorme efficacia non è quasi necessario, ma è una bella ciliegina sulla torta.

Virginie è una madre single il cui marito è morto, ci viene detto rimanendo sul vago, “in mezzo alle capre”. Man mano che conosciamo lei e la sua ...