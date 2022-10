La recensione di What’s Love Got To Do With It?, presentato alla Festa del Cinema di Roma

Prendete una commedia romantica di Richard Curtis. Poi unitela a Il mio grosso grasso matrimonio greco, aggiungeteci un po’ della passione di Bollywood nel fare film multigenere (con dentro dramma, commedia, musical) e otterrete What’s Love Got To Do With It? di Shekhar Kapur. Un film non solo divertentissimo ma anche emozionante, intelligente, acuto, dotato di una leggerezza e di una semplicità di visione che solo le più grandi commedie riescono ad ottenere.

Siamo in una Londra colorata e allegra, dove Zoe (Lily James) vive su una casa-barca e lavora come documentarista di film impegnati. Zoe è cresciuta con la madre (Emma Thompson) in una villetta a schiera e dall’infanzia è amica del suo vicino di casa Kazim (Shazad Latif). Kazim è in tutto e per tutto inglese ma vive con la sua grande famiglia pakistana, da cui Zoe e la madre sono ormai state adottate. Quando un giorno Kazim annuncia a Zoe di...