La recensione di Ma Nuit, al cinema dal 12 gennaio

Ha un respiro strano, Ma Nuit di Antoinette Boulat. Incentrato sul vagabondaggio notturno e parigino di una diciottenne, Marion (Lou Lampros), che sta elaborando il lutto della sorella in quello che sarebbe dovuto essere il suo compleanno, Ma Nuit inizia come un piccolo film di Truffaut (con quella stessa aria di surrealtà che circonda il personaggio di Antoine Doinel), diventa un ritratto della gioventù francese “alla Kechice” per poi essere preso da una particolare tristezza esistenzialista.

L’effetto è in un certo senso disorientante, eppure è impossibile negare che Ma Nuit abbia una sua certa forza, una sua idea di cinema (basti vedere i riferimenti). Co-scritto da Boulat stessa con Anne-Louise Trividic e François Choquet, il film è un dramma il cui cuore è l’angoscia esistenziale (e depressiva) della sua protagonista. Il conflitto stesso che muove il è quindi, per sua natura, vaporoso. Da questo conflitto ne scaturisce appunto un...