La recensione di Masquerade, al cinema dal 21 dicembre

Tra gli anni ‘80 e ‘90 il noir classico veniva trasformato nel sex thriller, cioè il film in cui tutto ciò che era sottinteso nel noir (il sesso come merce di scambio, il desiderio carnale corruttore di un uomo retto) diventa invece esplicito e l’ammiccamento sessuale entra nella trama nella forma proprio di atti sessuali, prestazioni sessuali e ragioni sessuali dichiarate. Masquerade è esattamente a quel tipo di film che guarda, cerca di tenere un piede nel noir e un altro nel cinema che parla dell’influenza che ha il sesso nel cambiare la vita delle persone spingendole là dove non pensavano sarebbero andate, nel territorio criminale e abietto.

Bedos viene dal successo di La Belle Époque di cui qui si ritrovano molte suggestioni, soprattutto quella di rivivere la propria giovinezza tramite bugie e finzioni. Eppure Masquerade non ha niente della leggerezza di quel film e anzi una pomposità difficile da sopportare mentre racconta d...