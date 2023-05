La recensione di May December, il film di Todd Haynes con Julianne Moore e Natalie Portman, in concorso a Cannes

Todd Haynes è innamorato delle attrici e degli attori. Questo amore lo ha portato, tra i molti, alla creazione di film molto belli (Io non sono qui), film di eccezionale fattura (Lontano dal paradiso) e film totalmente piegati sulla venerazione delle attrici (Carol). Ora in May December un’attrice e il suo lavoro sono proprio il centro della storia. Natalie Portman è una star della recitazione televisiva che passa dei giorni con Julianne Moore perché la dovrà interpretare in un film sullo scandalo del quale fu protagonista. L’attrice vuole scoprire di più sulla persona che deve recitare e con la scusa di “Voglio essere certa di recitare la tua verità” in realtà cerca di capire chi sia questa donna con cinismo e senza nascondere il disprezzo verso di lei.

May December, nonostante faccia di tutto per mascherarlo, è un film di indagine, è un noir nella scatola di un dramma nat...