La recensione di Me contro Te – Il film: Missione giungla, in sala dal 19 gennaio

Più i Me contro Te entrano nel cinema più ne vengono condizionati. I primi film non avevano niente dei film come li conosciamo, erano video YouTube a budget più alto che, tramite una serie di espedienti di vaga derivazione cinematografica, riuscivano a colmare una durata minima per la sala. Ora Missione Giungla, il quarto film in tre anni, si aggancia direttamente al precedente Persi nel tempo e al termine lancia un prossimo film, mostrando la volontà di creare un continuo, un’unica grande avventura in un mondo coerente, con personaggi ricorrenti e altri che si aggiungono.

GUARDA – la video recensione

Già il cinema ha imposto a Luì e Sofì una trasformazione, diventare eroi di un’avventura e non solo protagonisti di gag, ma adesso Missione Giungla rende evidente quanto la contaminazione sia destinata a crescere. Accanto a loro e ai co-protagonisti c’è anche un’eroina, la figlia di una tribù ...