È tutto incentrato sul metal, ma di metal – e di voglia di fare musica – se ne vede pochissimo in Metal Lords. Teen comedy musicale scritta da D.B. Weiss (tra gli sceneggiatori di Il trono di spade) e diretta da Peter Sollett (anch’egli proveniente dalla televisione), Metal Lords non ha infatti né il divertimento scanzonato e leggero che promette di avere né la capacità di costruire personaggi a cui affezionarsi, finendo per risultare più di qualsiasi altra cosa come un dramma annacquato e mal scritto, peraltro dal ritmo (e qui sta il tradimento peggiore) tutt’altro che veloce.

La premessa è la classica ma sempreverde battaglia delle band del liceo, un evento a cui l’inquadrato percussionista della banda Kevin (Jaeden Martell) e il suo migliore amico Hunter (Adrian Greensmith), chitarrista metal devoto al genere, decidono di partecipare pur non avendo mai fatto musica insieme. Kevin per quanto timido è devot...