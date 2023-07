La recensione di Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, il film con Tom Cruise in uscita in Italia il 13 luglio

Dalla prima parte di questa che dovrebbe essere l’ultima avventura di Ethan Hunt è evidente che l’obiettivo è la chiusura del cerchio e il richiamo in molti modi del primo film, se non proprio delle origini di tutta la vita avventurosa del protagonista. Lo vediamo proprio all’inizio con il classico messaggio che si autodistrugge che introduce la nuova missione, lo vediamo nei giochi di manipolazione che vengono dal film di De Palma come anche la scena d’azione sul tetto del treno e poi addirittura nel taglio di capelli di Tom Cruise, fino alla presentazione del villain. Tutto grida un ritorno alle basi dopo 7 film e i molti cambiamenti della saga, arrivata alla perfezione con Christopher McQuarrie. Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno non è il capitolo migliore della saga (la scrittura è più formulaica e densa di cliché del solito, i pr...