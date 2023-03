La recensione di Mixed by Erry, il film di Sydney Sibilia in sala dal 3 marzo

“Ma chi ti ha detto che le cose si fanno come dicono gli altri?”, è una delle frasi di Mixed By Erry ma potrebbe stare in qualsiasi film di Sydney Sibilia, sintesi estrema di una filmografia piena di antieroi che per raggiungere obiettivi che il mondo intorno a loro gli impedisce di raggiungere intraprendono imprese eccezionali, immaginando quello che nessun altro ha ancora immaginato. Il brivido e l’eccitazione nei film di Sibilia stanno qui, la sensazione di cui va a caccia continuamente è quella che sgorga nel momento in cui dall’unione di una necessità, un’aspirazione e una conoscenza approfondita si forma un’idea che è così diversa da tutte le altre da sembrare folle, almeno fino a che non la si mette in pratica, cambia il mondo e diventa la regola. Anche per questo se Rocky e il cinema sportivo hanno il training montage come snodo ineludibile (non ci può essere miglioramento di sé tramite la dedizione ...