Moonbound, la recensione | Trieste Science+Fiction Festival 2021

Il regista Ali Samadi Ahadi si ispira a un popolare libro per ragazzi scritto da Gerdt Von Bassewitz per realizzare il film animato Moonbound, rendendo il viaggio sulla Luna dei protagonisti moderno e adatto agli spettatori più giovani, attingendo alle loro esperienze quotidiane per creare un legame con i protagonisti.

Al centro della trama ci sono infatti Peter e sua sorella, la piccola Anne. La bambina è piena di immaginazione ed energia, situazione che porta il fratello maggiore a vivere con un po’ di fastidio le interazioni con lei e il compito di tenerla d’occhio. I due si ritroveranno poi coinvolti in un’avventura incredibile che li porterà sulla Luna, dove Peter è costretto ad andare per salvare Anne, affrontando pericoli e scoprendo luoghi incredibili in compagnia del signor Ronzante e dell’Omino del Sonno.

Il progetto animato tedesco ha il merito di offrire visivamente un mondo davvero spe...