La recensione di Mother’s Instinct, il film diretto da Benoit Delhomme in arrivo al cinema il 9 maggio.

“Solo perché sei paranoico non vuol dire che non ti stanno cercando” cantava Kurt Cobain. Messa in forma di domanda è esattamente questa la dinamica su cui si basa Mother’s Instinct, remake del thriller franco-belga Duelles (2018). Un continuo rilanciare i sospetti e l’allineamento dello spettatore, togliendo certezza alle sue coordinate morali e portandolo a provare l’ansia e il senso di colpa delle due protagoniste. È questa capacità di legare l’emozione cinematografica alle emozioni provate dentro la storia a elevare un semplice esercizio di manipolazione spettatoriale a qualcosa di più intenso e profondo. E se alla fine il film sceglie la soluzione più facile, il viaggio verso quella conclusione non si scorda facilmente.

Dimenticate la nostalgia degli anni ‘80: con Anne Hathaway si torna direttamente ai ‘40. Sia Mother’s Instinct che l’imminente Eileen (pur ambientati n...