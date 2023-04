La recensione di Murder Mystery 2, la commedia con Adam Sandler e Jennifer Aniston disponibile su Netflix

È forse questa la modalità di commedia in cui Adam Sandler funziona meglio? Non ci sono dubbi sulla sua forza comica: energico, dotato di grandi tempi, bravo sia con le parole che a concepire idee visive divertenti. Ce ne sono di più sulla sua capacità, voglia e dedizione a creare dei film comici o di commedia che abbiano un senso e possano andare oltre il riassunto di gag, spesso mal amalgamate, spente, stanche e insipide. Sia Murder Mystery che Murder Mystery 2 invece sembrano mettergli dei paletti, una spalla di eccezionale livello (che poi spalla non è, anzi quello è uno dei segreti) e creare un contesto in cui il carico del film non è tutto sulle sue spalle, lasciandolo libero di fare incursioni dal lato.

Avevamo lasciato i coniugi Spitz pieni di gloria per aver risolto un complicato caso di omicidio e adesso li troviamo incapaci di portare avanti il loro nuovo business da i...