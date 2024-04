La recensione di Mùsica, il film di Rudy Mancuso, disponibile dal 4 aprile su Prime Video

Si agita tantissimo Rudy Mancuso (che questo film lo scrive, dirige e interpreta) per far sembrare Mùsica qualcosa di completamente diverso dal solito, di originale e fuori dagli schemi. In realtà negli schemi ci rientra pienamente, senza nessuna variazione degna di nota: è una commedia romantica con tutti gli snodi abituali, tutti i personaggi e i rapporti convenzionali, addirittura con la medesima impostazione dei rapporti di forza! È la maniera in cui è raccontata, con un uso della musica che invade ogni scena ed è sfruttata per portare avanti le scene, a caratterizzare il film. Si poteva fare di meglio a voler davvero rompere gli schemi, ma lo stesso il risultato è gradevole.

Rudy (il personaggio si chiama come il suo creatore e attore in un atto morettiano di auto-fiction) è un americano di famiglia brasiliana e ha la classica madre immigrata dei film americani (interpretata dalla vera madre...