La recensione di Natale a tutti i costi, in uscita su Netflix il 19 dicembre

Forse per la prima volta nella sua carriera Christian De Sica è un attore di supporto in un film di Natale. In questo remake di una commedia francese nel quale è il padre di una famiglia di 4 elementi in cui i genitori, stufi del fatto che i figli ormai grandi non sì facciano più vedere o sentire a meno che non ne possano trarre un immediato beneficio e considerino i genitori come una scocciatura, decidono di inventarsi di aver ricevuto un’importante eredità, è Angela Finocchiaro (sua moglie nella finzione) a gestire tempi e intreccio. È lei a sorreggere tutta la parte di commedia, dare carattere e unicità al suo personaggio, così che anche il film ne abbia, ed è lei il personaggio protagonista, quella il cui arco narrativo e le cui paturnie portano avanti la storia.

È un bel cambio rispetto a Poveri ma ricchi, film molto simile nell’impostazione, remake francese anche quello, fondato sull’influenza del denar...