La nostra recensione di Niente da perdere, dal 16 maggio al cinema

Virgine Efira è ormai una garanzia pure nelle operazioni ben poco riuscite. I suoi intensi primi piani esprimono con grande efficacia un’interiorità complessa, energica o disperata, ma mai doma. I registi e le registe fanno spesso affidamento su di lei per reggere da sola un film intero, a volte dimenticandosi però che non è sempre sufficiente. Dopo essere stata una donna che ama I figli degli altri, in Niente da perdere è Sylvie, madre sigle con due figli piccoli che lavora come barman. Una notte il più piccolo si ritrova coinvolto in un grave incidente. Questo desta l’attenzione dei servizi sociali, che impongono il temporaneo affidamento del bambino in attesa del processo. Determinata a riunire la sua famiglia, Sylvie si immerge in una battaglia legale piena di ostacoli.

Niente da perdere si colloca sulla scia delle opere di Ken Loach: la strenua lotta del singolo contro il sistema, il calore delle perso...