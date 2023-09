La nostra recensione di The Nun 2, dal 6 settembre al cinema

Se nel primo The Nun il legame con The Conjuring nasceva dal demone Valak e dalla veloce scena finale con i coniugi Warren, la buona notizia è che questo sequel spin-off si avvicina di più alla saga madre su diversi livelli, a partire dall’intreccio. Ci sono più personaggi e maggiore caratterizzazione per i principali, la trama si fa più intricata, legando passato e presente e proponendo una parentesi da film d’avventura e spazio per le backstory dei protagonisti, raccontate con quei rapidi flashback in ralenti già presenti nei film di James Wan (e a dire il vero sempre un po’ stucchevoli). Chiara quindi l’intenzione di dare più ampio respiro e autorevolezza al film, per lasciarsi alle spalle quell’odore da mera operazione commerciale che si respirava nel primo capitolo. Orizzonte a cui puntano anche alcuni spunti legati alla questione femminile e alla questione razziale da attribuire, ad Akela Cooper, già co-sceneggiatrice ...