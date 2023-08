La recensione di Gli oceani non sono i veri continenti, film di apertura delle Giornate degli autori al Festival di Venezia

Non si può davvero dire che Gli oceani sono i veri continenti sia un esordio che dimostra originalità. Con un impianto dal canonico semidocumentarismo questa storia di differenti esseri umani nella Cuba moderna dimostra solo una cosa: che Tommaso Santambrogio conosce le regole non scritte del cinema d’autore, ha visto tutti i film che c’erano da vedere e ha capito come muoversi in quei confini. Di tutto il resto che è richiesto a un film, specialmente a un esordio, cioè personalità e capacità di raccontare qualcosa di proprio, autonomo e almeno con un taglio unico, non c’è traccia. Sarebbe stata più che comprensibile un po’ di incertezza nella fattura per un primo film ma una simile mancanza di voce personale, urgenza e forza espressiva al di là dei limiti no.

Perché la fattura di Gli oceani sono i veri continenti in realtà è buona, il film è corretto e giusto. I...