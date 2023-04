La recensione di One More Time, su Netflix dal 21 aprile

Si prende bonariamente in giro One More Time, un film su un loop temporale, quando alla protagonista Amelia – costretta a rivivere il suo diciottesimo compleanno all’infinito – viene chiesto con stupore: non hai mai visto Ricomincio da capo?

Diretto da Jonatan Etzler, One More Time già dal titolo parla chiaro: quello che chiede Amelia (Hedda Stiernstedt) è di avere ancora una possibilità. Arrivata al suo quarantesimo compleanno infelice e senza amici, Amelia ripensa al momento più bello della sua vita e desidera ritornare al giorno del suo diciottesimo compleanno, quando era circondata da persone che la adulavano, popolare a scuola, giovane, piena di possibilità. Il desiderio viene avverato in men che non si dica e con discreta fretta narrativa (ma dato il tono leggero ci si passa sopra volentieri) da quel momento la ‘sfida’ di One More Time è quella di giocarsi bene le carte dell’originalità.

Ben consapevole dei pre...