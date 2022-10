One Piece Film: Red, la recensione in anteprima. Il film sarà al cinema dall’1 dicembre in lingua italiana e il 7 e 8 novembre in anteprima in lingua originale.

One Piece Film: Red, il quindicesimo film dedicato all’opera pluri-ventennale di Eiichiro Oda, parla ancora una volta alla pancia dello spettatore, portando in scena un vero e proprio concerto ricco di gag e combattimenti.

Trasmesso in anteprima esclusiva oggi, 29 ottobre, al Lucca Comics and Games, con la presenza del regista Goro Taniguchi (Code Geass), e disponibile in tutte le sale in italiano a partire dal prossimo primo dicembre, la nuova avventura dei pirati di Cappello di Paglia scomoda niente di meno che Shanks il Rosso, uno dei quattro imperatori.

Tra i personaggi più misteriosi, carismatici e amati del manga, Shanks viene messo al centro della trama di One Piece Film: Red in un modo che potrebbe lascia...