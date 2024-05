La nostra recensione di Una parte di te, disponibile su Netflix

Agnes è un’adolescente timida e introversa che vive in un paesino della Svezia. Ha una sorella, Julia, di poco più grande, che è invece popolare e festaiola, ma deve affrontare problemi di alcolismo. Una sera, dopo un party, un tragico incidente ne causa la morte improvvisa. Agnes però fa finta di nulla, riprende la sua vita come se niente fosse e poco dopo comincia a prendere i vestiti di Julia, ad apparire e a comportarsi come lei, tra lo sconcerto degli amici.

L’impostazione del film d’esordio di Sigge Eklund è chiara fin dall’inizio: macchina da presa stretta intorno alla protagonista, primi e primissimi piani, soggettive e oggettive. Un modo per esprimere la sua fragilità interiore, il suo distacco dal resto del mondo, soprattutto dalla sorella che vede come un modello e che poi cercherà di imitare. Lo scavo dell’interiorità femminile è il fulcro del film, che per metterlo in scena si a...