La nostra recensione di Pedágio, presentato in Concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023

Una delle prime scene di Pedágio ci mostra la protagonista in un campo lungo, con la sua piccola figura schiacciata dalle alte ciminiere che dominano l’inquadratura. Un immagine chiave del film, che tornerà più volte, con l’obiettivo di inserire i personaggi nei contesto in cui si trovano, una città del Brasile tra le più industrializzate del Paese. Il degrado del centro abitato, la povertà delle abitazioni, il predominio delle fabbriche che contribuiscono a un grande inquinamento. Una realtà che non lascia scampo a chi ci abita, come Suellen, addetta al pagamento del pedaggio dell’autostrada, e suo figlio Tiquinho, diciasettenne appassionato di dive classiche che imita indossando golfini rosa e riprendendosi con il cellulare. Quando le sue esibizioni finiscono online, la donna è in imbarazzo: spinta da una collega, iscrive il ragazzo a un seminario di “riconversione sess...