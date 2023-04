La nostra recensione di Peter Pan & Wendy, disponibile dal 28 aprile su Disney+

La buona notizia su Peter Pan & Wendy è che questa volta la mano di David Lowery si sente. Se Il drago invisibile (precedente live action Disney diretto dal regista di The Green Knight) era un prodotto fedele all’originale ma anonimo per quanto riguarda la messa in scena, che qui ci sia maggiore cura è chiaro fin dall’incipit, un piano sequenza di introduzione nella casa dei Darling. Da lì in avanti emergerà con forza il lavoro sull’aspetto visivo, per rappresentare il netto contrasto tra gli angusti interni in ombra e gli ariosi e luminosi spazi aperti dell’Isola che non c’è, di cui vengono esaltate le potenzialità naturalistiche. A livello di regia, Lowery si esalta poi soprattutto nel raccontare il viaggio in volo dei protagonisti, che diventa quasi metafisico, e i passaggi più dark della storia. La cattiva notizia è che tutto questo non basta a rendere Peter Pan &a...