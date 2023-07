La recensione di Piggy, dal 20 luglio al cinema

Quando l’horror è un mezzo per riflettere altro, ecco che il genere si eleva alla sua massima espressione. Ed è esattamente quello che fa Piggy di Carlota Cereda, un horror spagnolo che è esempio del miglior cinema medio, appassionato e consapevole. Un film che non solo è scritto benissimo e girato meglio, ma anche una riflessione metaforica che non dalle parole ma dalle azioni rivela paure e conflitti della sua protagonista, un’adolescente che soffre di obesità.

Come questa si relaziona ai suoi genitori, ai suoi pari, e soprattutto alle sue stesse insicurezze, è tutto già in nuce nella presentazione del personaggio e sarà esattamente il tema portante del film. Sara (Laura Galán) è un’adolescente chiusa ed insicura che vive nascosta dietro il bancone della macelleria di famiglia. Vestita di rosa e circondata da frattaglie, Sara per il suo peso viene chiamata ‘cerdita’ (porco) da tre ragazze del paese, tra cui la sua ex amica Claudia.

...