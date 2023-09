La recensione di Il più bel secolo della mia vita, il film con Valerio Lundini e Sergio Castellitto in uscita il 7 settembre al cinema

Le premesse non sono delle migliori. Il più bel secolo della mia vita propone già nei primi minuti le consuete musiche allucinanti delle commedie garbate italiane, accompagnate da droni. È una promessa di ordinarietà che ben si accoppia con la scelta di uno humor a bassa intensità, utile più che altro a garantire il tono leggero su una vicenda che gira intorno a orfani e morte, scritta e girata per assomigliare al cinema italiano che già conosciamo. Niente di male in sé, perché musiche e droni a parte è un film ben eseguito. Ma anche niente di sorprendente.

Questo è un film più vicino al bioritmo delle commedie migliori con Sergio Castellitto, quelle in cui è l’aguzzino comico di un povero Cristo. Stavolta truccato da centenario mette in croce il ragazzo che lo fa uscire dalla casa di riposo con suore in cui risiede, per portarlo a una celebrazione per...