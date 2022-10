La nostra recensione di Poker Face, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2022

Un’intrinseca e naturale tensione si crea nel mostrare dei giocatori seduti ad un tavolo da poker: la macchina da presa gira tra i loro volti, mostrandone il nervosismo, gli sguardi di sfida, le occhiate fugaci, il sudore sulla pelle di chi è più agitato e l’inflessibile rigore di chi non rivela nulla. Un momento come questo c’è anche in Poker Face ed è in fondo l’unica scena minimamente riuscita, l’unica dove la regia è azzeccata, forse quasi inconsapevolmente, aderendo a una grammatica consolidata. Ma è anche un momento fugace, perché qui il gioco d’azzardo è mero pretesto, metafora in un film altrimenti completamente sbagliato.

L’ opera seconda dietro la macchina da presa di Russell Crowe vede lo stesso attore nei panni di un miliardario, arricchitosi con la tecnologia, che decide di chiamare i suoi amici di una vita per una partita a poker nella sua tenuta a Miami. Dietro l...