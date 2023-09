La recensione di Povere Creature!, il film di Yorgos Lanthimos in concorso al Festival di Venezia 2023

Un turbinio di chiffon e marmi, rutti e piscio, sacro e profano: questo – e tanto altro – è Povere creature!, delirio calibrato al millimetro di Yorgos Lanthimos, tornato a Venezia dopo la consacrazione ottenuta cinque anni fa con La Favorita. La storia, tratta dal romanzo dello scozzese Alasdair Gray, ruota (anzi, vortica) attorno alla creatura Bella (Emma Stone), il cui cadavere è stato rianimato – con metodi che lo spettatore scopre nel corso del film – dal deforme luminare God(win) Baxter (Willem Dafoe).

Eclettismo e originalità

Lanthimos si diverte a scucire e ricucire il romanzo d’origine, e la sua opera rifulge dello smalto di un umorismo tagliente e tartassante. L’assurda parabola di rinascita di Bella è un’odissea che attinge da tutto ma non ricalca nulla; c’è Frankenstein, ovviamente, ma c’è anche un po’ di My Fair Lady nel modo in cui Baxter e il su...