La recensione di Priscilla, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2023

Che Sofia Coppola sia una campionessa dei ritratti femminili, in Priscilla, lo si vede esclusivamente dal modo in cui inquadra – con tenerezza ed indulgenza – Cailee Spaeny, la sua giovane Priscilla Beaulieu, moglie segreta e nascosta di Elvis Presley dal 1967 al 1973. Di fatto è solo questa la qualità di Priscilla, quella puramente registica, poiché il film è invece di una vacuità discorsiva sconcertante, superficiale nella sua costruzione conflittuale e fuori dal tempo nella sua approssimazione vittimista.

A vedere Priscilla si fa veramente fatica a capire perché Sofia Coppola abbia scelto di parlare proprio di questo personaggio, proprio in questo momento. Messa da parte la curiosità storica su un personaggio accantonato dalla memoria collettiva, il film racconta banalmente Priscilla come una giovane donna illusa da un amore adolescenziale che accetta di vivere in una gabbia dorata, nonostant...