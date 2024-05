La recensione di La profezia del male, il film dell’orrore su tarocchi e oroscopo in uscita il 9 maggio

Da alcuni dei film peggio sceneggiati degli ultimi anni (Moonfall, I mercenari 4) arrivano Spenser Cohen e Anna Hallberg, le due menti dietro La profezia del male (titolo italiano che genericizza e astrae il più chiaro Tarot originale, come se ce ne fosse bisogno). Horror indipendente poi acchiappato da Sony che non si è lasciata sfuggire questa perla del nulla più assoluto. B movie senza niente di ciò che i B movie hanno di intrigante, senza nessun vantaggio dell’essere indipendente, senza nessuna libertà. In nessun senso. Un film derivativo nella concezione, dozzinale nell’esecuzione e deprimente negli esiti.

Non sarebbe nemmeno un horror, non fosse per la tonnellata di jumpscare di cui è costellato continuamente e per il fatto che è tutto girato al buio perché lo aiuti un po’ a mascherare un po’ a spaventare, l’unica soluzione di paura che sembra conoscer...