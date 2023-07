La recensione di Le mie ragazze di carta, al cinema dal 13 luglio

Nella provincia italiana degli anni ‘70 un ragazzo passa dall’essere bambino all’essere adulto, attraversa il suo scatto puberale adolescente nel momento in cui dalla campagna la sua famiglia sì trasferisce in città, a Treviso, e va a vivere davanti a un cinema che a poco dal loro arrivo diventa un cinema porno. Ci sono tantissime cose in Le mie ragazze di carta, un film breve e piccolo nella forma ma epico nelle ambizioni e negli spunti. Perché attraverso l’infanzia del protagonista vediamo il passaggio cruciale della nostra società da contadina a urbana attraverso il personaggio della madre e il suo desiderio di denaro, ricchezza e avanzamento sociale attraverso lo status symbol (il televisore a colori), vediamo il passaggio da un retaggio conservatore ignorante perché chiuso nel suo mondo contadino a quello più aperto del padre che disprezza un travestito cui porta la posta fino a che non lo conosce e si apre ad un m...