La recensione di Rapito, il film di Marco Bellocchio in concorso a Cannes e in sala dal 25 maggio

È veramente curiosa la maniera in cui lentamente, a partire dall’inizio degli anni 2000, Marco Bellocchio abbia messo in moto un processo di commercializzazione del suo cinema, ed è ammirabile come questo sia avvenuto tenendo stretta con i denti la forza di tutta la prima parte del suo percorso, cioè non solo la sua visione di mondo, ma anche quella capacità non comune che ha di tradurre pensieri, concetti e riflessioni in singole immagini potentissime. Esterno notte (addirittura una fiction per la RAI!), sembrava la punta massima di questa commercializzazione, la versione per tutti di un film (Buongiorno notte) che fu uno di quelli che iniziò il mutamento. Rapito invece è un passo ancora più in là.

Ci sono in questa storia reale di un bambino di famiglia ebrea rapito dalla chiesa cattolica negli anni dello stato pontificio perché erano venuti a sapere che qualcuno l’avesse battezzato, i ...